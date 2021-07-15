المكسيك.. 12821 إصابة و233 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 12821 إصابة جديدة بفيروس كورونا و233 وفاة يوم الخميس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 235740، بينما سجلت البلاد مليونين و629648 إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات ربما يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة.

المصدر: وكالات