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بينيت يشكر الشرطة الإسرائيلية على حماية "حق اليهود في الأقصى"

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بينيت يشكر الشرطة الإسرائيلية على حماية
Reuters
رئيس الوزراء نفتالي بينيت
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وجه الشكر للشرطة الإسرائيلية على إدارتها الأحداث في ما سماه "جبل الهيكل"، وحفاظها على "حق اليهود في الصلاة هناك".

وجاءت تصريحات بينيت بعد اقتحام نحو 1200 مستوطن للمسجد الأقصى بحراسة القوات الإسرائيلية اليوم الأحد.

وتعليقا على ذلك، قال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي إن تصريح نفتالي بينت الذي ذكر فيه لأول مرة تعبير "حرية العبادة لليهود في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) يعد تدهورا خطيرا وسابقة من نوعها لرئيس حكومة إسرائيلي".

وفرّقت القوات الإسرائيلية بالقوة عشرات المصلّين في المسجد الأقصى واعتقلت عددا من المرابطات فيه.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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