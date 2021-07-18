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وسائل إعلام: تسرب نفطي في غرب ألمانيا نتيجة للفيضانات

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وسائل إعلام: تسرب نفطي في غرب ألمانيا نتيجة للفيضانات
Reuters THILO SCHMUELGEN
الفيضانات في ألمانيا
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نقلت وسائل إعلام ألمانية عن سلطات مدينة كولونيا أن تسربا نفطيا وقع غرب البلاد في منطقة تضررت بالفيضانات.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أنه "نتيجة للفيضان، غمرت المياه العديد من المباني في المنطقة المجاورة لمدينة هوكيسفاغن، مما أدى إلى تسرب النفط والمواد الأخرى".

وأضافت: "يعكف الخبراء حاليا على جمع عينات من الماء والهواء، حيث يعتقد أن المياه الملوثة قد دخلت الخزان المحلي".

وحظرت السلطات المحلية السباحة والغوص وصيد الأسماك ورحلات القوارب في مياه المنطقة المشار إليها، حتى الكشف عن مدى تلوثها.
واجتاحت الفيضانات ولايات شمال الراين وستفاليا الفدرالية وراينلاند بالاتينات وساكسونيا وبافاريا، وأكدت الحصيلة الأخيرة إلى أن عدد القتلى تجاوز الـ155 شخصا، فيما تم الإبلاغ عن عشرات المفقودين.

المصدر: "نوفوستي" + "بيلد الألمانية"

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