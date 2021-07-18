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رئيس أذربيجان: الصراع العسكري مع أرمينيا في قره باغ انتهى

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رئيس أذربيجان: الصراع العسكري مع أرمينيا في قره باغ انتهى
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الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن المواجهة العسكرية بين بلاده وأرمينيا في قره باغ قد انتهت، داعيا إلى التفكير في إحلال السلام في المنطقة.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في باكو اليوم الأحد في أعقاب لقاء أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قال علييف: "لقد وضعت أذربيجان حدا للنزاع المزمن ونفذت قرارات مجلس الأمن الدولي. النزاع انتهى وحان وقت التفكير في السلم".

من جهته، أكد ميشيل استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دوره الإيجابي في ضمان السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال: "علينا أن ندرس كيف يمكننا التوصل إلى السلام وتحقيق التقدم والاستقرار في المنطقة".

 

المصدر: "سبوتنيك"

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