 
مباشر
عاجل
مراسلنا: القصف الجوي على الحدود العراقية السورية استهدف اللواء 14 في الحشد الشعبي

كندا.. ارتفاع حصيلة الوفيات خلال موجة الحر الأخيرة إلى 808 حالات

أخبار العالم

كندا.. ارتفاع حصيلة الوفيات خلال موجة الحر الأخيرة إلى 808 حالات
Reuters CHAD HIPOLITO
موجة حر تضرب الساحل الغربي الكندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ququ

ارتفعت حصيلة الوفيات خلال موجة الحر الأخيرة في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، التي حطمت الرقم القياسي بهذه المقاطعة، إلى 808 حالات، وفقا للطب الشرعي.

إقرأ المزيد
أكثر من 700 حالة وفاة وسط موجة حر غير مسبوقة في كندا
أكثر من 700 حالة وفاة وسط موجة حر غير مسبوقة في كندا

وتم تسجيل هذه الوفيات في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو، حيث أدت موجة الحر إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة في العديد من المناطق.

في حين أن اليوم الأكثر حرارة كان الثلاثاء ( 29 يونيو)، في نفس اليوم الذي سجلت فيه قرية ليتون حرارة بلغت 46.9 درجة مئوية، مسجلة رقما قياسيا كنديا جديدا، إذ قالت خدمة الطب الشرعي إنه تم تسجيل 300 حالة وفاة في ذلك اليوم وحده.

ولم يؤكد المسؤولون بعد بالضبط عدد الوفيات التي كانت مرتبطة مباشرة بالحرارة من بين الـ808 حالات، فيما لاحظت رئيسة التحقيق، ليزا لابوانت، أن العديد من الوفيات شملت كبار السن الذين كانوا يعيشون بمفردهم في منازل "سيئة التهوية"، وقالت: "يتم حاليا التحقيق في جميع الوفيات المبلغ عنها لتحديد سبب وطريقة الوفاة..البيانات أولية وقابلة للتغيير".

المصدر: "bc.ctvnews"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة