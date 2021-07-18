"البلطجية في المكان المقدس".. مناوشات بين يهود من التيار المتدين والإصلاحي في القدس

وقعت في باحة حائط البراق "المبكى" الليلة الماضية مناوشات بين يهود من التيار الصهيوني المتدين وآخرين من التيار الإصلاحي، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر موقع "مكان" أن النائب عن حزب العمل، الحاخام غلعاد كاريف، الذي يمثل التيار الإصلاحي، وصل إلى المكان وطالب الحكومة بوضع حد لما وصفه بالبلطجية في المكان المقدس.

במסגרת "אהבת חינם", קבוצת חרדים לאומיים מתארגנת להשתלט על רחבת הכותל השוויונית (עזרת ישראל) ולשבש את האירועים המתוכננים שם הערב. המחיצות כבר פה, האנשים נוהרים, העימותים תיכף יתחילו. אין על עם ישראל. pic.twitter.com/6Hf5t109pq — ישראל פריי (@freyisrael1) July 17, 2021

על אלה אני בוכייה - תלמידות אולפנה ותלמידי ישיבה מפריעים לקריאת מגילת איכה של הקהילות הקונסרבטיביות ברחבה השוויונית. מחיצה נפרסה לאורך הרחבה. צעקות וקללות ואז שירי דבקות לירושלים. כך נראית שנאת חינם בכסות של אהבת אלוהים. pic.twitter.com/wqZYZIPUPv — גלעד קריב (@KarivGilad) July 17, 2021

وفي مقال نشره بهذه المناسبة، نوه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إلى أن "كراهية بعضنا البعض وعدم الوحدة والتلاحم بيننا أسفرا عن فقدان الهيكلين وأرضنا مرتين في تأريخنا، ولا يجوز أن يحصل ذلك مرة أخرى".

وبالقرب من باب العامود وقعت الليلة الماضية مواجهات بين قوة من الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين احتجوا على دخول اليهود الحرم المقدسي الشريف.

ويحيي اليهود مساء السبت واليوم الأحد "ذكرى خراب الهيكلين، حيث خرب الهيكل الأول على يد البابليين في عام 586 قبل الميلاد، والثاني في عام 70 ميلاديا على يد الرومان".

المصدر: "مكان"