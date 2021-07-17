أيرلندا الشمالية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجلت درجات الحرارة في أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة مستويات قياسية، حيث تخطت الـ31 درجة مئوية في أعلى معدل تبلغه.

ووصلت درجة الحرارة في مقاطعة داون إلى 31.2 مئوية، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن هذا اليوم (السبت) تم تسجيله مؤقتا باعتباره اليوم الأكثر سخونة في العام حتى الآن في جميع دول المملكة المتحدة الأربع، حيث شهدت أيرلندا الشمالية أعلى درجة تم تسجيلها.

وأضاف أنه "كانت 30.8 درجة مئوية هي أعلى درجة حرارة مسجلة في أيرلندا الشمالية في 12 يوليو 1983 وفي 30 يونيو 1976".

Today is provisionally the hottest day ever recorded in Northern Ireland 📈 😮



Ballywatticock in County Down reached 31.2 °C at 15.40 🌡️



Previously, 30.8 °C was the highest #temperature recorded in Northern Ireland, reached on 12th July 1983 and 30th June 1976 #heatwavepic.twitter.com/pFIDwHmCvG — Met Office (@metoffice) July 17, 2021

وسجلت بلدة لينتون أون أوز الواقعة في شمال يوركشاير بإنجلترا 30.7 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة إلى 29 درجة في ويلز، كما تم تسجيل 28.2 درجة في ثريف، في دومفريز ومنطقة غالواي في اسكتلندا.

المصدر: MET OFFICE + BBC