 
مباشر

إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في مدينة بورتلاند الأمريكية

أخبار العالم

إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في مدينة بورتلاند الأمريكية
Reuters
عناصر في الشرطة الأمريكية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quou

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 8 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون شمال غربي البلاد.

وذكرت الشرطة أن "جميع المصابين نقلوا على الفور إلى المستشفى، وأن أحدهم أصيب بجروح خطيرة".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن طفلة قتلت وأصيب 5 أشخاص بجروح مختلفة نتيجة إطلاق نار في العاصمة واشنطن.

وشددت الشرطة على أنها "لم تتمكن حتى الآن من القبض على المتورطين في الحادث"، وأن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة