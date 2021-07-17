"سي إن إن": مقتل طفلة في إطلاق نار بواشنطن

قالت قناة CNN التلفزيونية، نقلا عن الشرطة المحلية، إن إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن، أسفر عن مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

وذكرت الشرطة، أن الحادث وقع في الساعة 23.00 يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (6.00 من يوم السبت بتوقيت موسكو).

При стрельбе в Вашингтоне погиб ребенок, сообщили СМИhttps://t.co/OPwtLCYgrkpic.twitter.com/cmbA2szm8j — РИА Новости (@rianru) July 17, 2021

وأشارت الشرطة، إلى أن الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات توفيت في المستشفى. ونوهت بأن حالة المصابين، ثلاثة رجال وامرأتان، مستقرة وحياتهم ليست في خطر.

وشددت الشرطة على أنها لم تتمكن حتى الآن من القبض على المذنبين في الحادث. ولا يزال التحقيق مستمرا لتحديد ظروف وملابسات إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي