 
مباشر

إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا بسبب الفيضانات

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا بسبب الفيضانات
YouTube
فيضانات في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quo1

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في مناطق عدة من الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا بسبب الفيضانات، حسب وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء هولندا: فيضانات أوروبا مرتبطة بالتغير المناخي
رئيس وزراء هولندا: فيضانات أوروبا مرتبطة بالتغير المناخي

وقالت محطة RNZ الإذاعية إن نحو 900 من السكان تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة من المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وذلك بعد أن تجاوز منسوب المياه مؤشر سنة 1988 القياسي.

وذكرت المحطة أن شخصا واحدا تم إنقاذه بواسطة المروحية، غمرت مركبته مياه النهر.

وقامت السلطات بإرسال عسكريين إلى المناطق المنكوبة لإغاثة سكانها.

 

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة