 
مباشر

إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد بكورونا

أخبار العالم

إصابة وزير الصحة البريطاني الجديد بكورونا
Reuters
وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qulo

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم السبت إنه ثبتت إصابته بكوفيد -19، لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض.

إقرأ المزيد
وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك
وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك

وقال في تغريدة: "هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس COVID"، مضيفا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدا من اختبار PCR، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

"أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل، لكن لحسن الحظ تلقيت اللقاح ولدي أعراض خفيفة".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في يونيو الماضي أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال بسبب فضيحة.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة