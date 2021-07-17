 
مباشر
عاجل
الأسد: أكرر دعوتي لمن غرر به وراهن على سقوط سوريا إلى العودة لحضن الوطن

لا يزال معظمه خارج السيطرة.. اتساع نطاق حريق غابات بولاية أوريغون الأمريكية

أخبار العالم

لا يزال معظمه خارج السيطرة.. اتساع نطاق حريق غابات بولاية أوريغون الأمريكية
Reuters OREGON STATE FIRE MARSHAL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qujo

اتسع نطاق حريق مستعر بمنطقة غابات شاسعة منذ أكثر من أسبوع في جنوب ولاية أوريغون الأمريكية، ليصبح خامس أكبر حريق في الولاية منذ أكثر من قرن، حسبما ذكر مسؤولو الغابات أمس الجمعة.

وأتى الحريق، الذي لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سببه، على أكثر من 241000 فدان، وهي مساحة تزيد عن مساحة مدينة نيويورك.

وقالت السلطات إن النيران دمرت ما لا يقل عن 21 منزلا و 54 مبنى آخر، وأدرجت إدارة الغابات بولاية أوريغون أمس الجمعة أكثر من 5000 منزل على أنها مهددة، بزيادة بحوالي 3000 عن اليوم السابق.

وأقامت فرق مكافحة الحرائق خطوط احتواء حول 7٪ من محيط الحريق، لكن المسؤولين قالوا إن اتساع الحرائق الشديدة والتي أججها انخفاض الرطوبة والنباتات الجافة والرياح العاصفة، أجبر رجال الإطفاء على الانسحاب من الأطراف الرئيسية للحريق لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة.

ومن المفارقات أن الدخان الكثيف الذي يغطي معظم المنطقة من الحرائق قد يعمل على التخفيف قليلا من حدة تأثير موجة حارة أخرى متوقعة في مطلع الأسبوع في جبال روكي التي تمتد إلى أجزاء من ولايات مونتانا وأيداهو ووايومنغ ويوتا وكولورادو.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة