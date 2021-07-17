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مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا

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مصرع شخصين بتحطم مروحية في أوكرانيا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قالت هيئة حالات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، إن مروحية من طراز "مي-2" تحطمت في مقاطعة نيكولاييف بجنوب البلاد.

وذكرت الهيئة، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين.

وأضافت الهيئة في بيانها: "في الساعة 06:08 من يوم 17 يوليو، تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز مي-2 تابعة لشركة ميريديان-أفيا-أغرو. وقع الحادث بالقرب من قرية زايف بمنطقة ميكولايف في مقاطعة نيكولاييف. وبعد سقوط المروحية، اندلعت النيران فيها. وأسفر الحادث عن مقتل الطيار ومساعده".

وأشار البيان إلى أن حريقا اندلع على مساحة 6 أمتار مربعة وتمكن رجال الإطفاء من إخماده. وشارك في العملية سيارتا إطفاء و8 عناصر.

المصدر: تاس

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