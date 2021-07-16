كوفيد 19.. إسبانيا تشهد ديناميكية إصابات سلبية وكتالونيا الأسوأ

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية أن معدل العدوى بفيروس كورونا على مدى أسبوعين ارتفع إلى 537 حالة لكل مئة ألف من السكان اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن منطقة كتالونيا، المركز السياحي في البلاد، هي الأكثر تضررا مع ارتفاع معدل العدوى في 14 يوما إلى 1160 حالة لكل مئة ألف من السكان.

وكانت السلطات الإسبانية قد تنفست الصعداء في أوائل يونيو عندما انخفض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.

لكن بحلول منتصف يوليو، فرضت مناطق مثل كتالونيا حظر التجول وقيودا أخرى في الوقت الذي حشدت فيه البلاد قواها للسيطرة على الوباء.

ويلقي علماء الأوبئة باللائمة على الاندفاع لاستئناف السياحة الدولية والتقارب الاجتماعي بين الشباب الذي لم يتلق التطعيم، بينما تصادفت نهاية العام الدراسي مع ظهور السلالة دلتا المهيمنة حاليا وإعاة فتح الملاهي الليلية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الجمعة أنه تأكدت إصابة أربعة ملايين و100222 شخصا، بينما توفي 81096 منذ بدء الجائحة.

المصدر: رويترز