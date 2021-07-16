هزة أرضية بقوة 4 درجات في ديار بكر التركية

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في ولاية ديار بكر جنوب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان على موقعها الإلكتروني إن الهزة سجلت في قضاء "أرغاني"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنها وقعت على عمق 13.80 كلم.

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وتشهد تركيا بشكل متكرر هزات أرضية، وأثار الزلزال الأخير المخاوف من حصول زلزال كبير في منطقة اسطنبول.

وضرب زلزال بقوة 7,4 درجة عام 1999 شمال غرب تركيا أدى إلى مصرع 17 ألف شخص بينهم ألف في اسطنبول.

المصدر: RT + وكالة "الأناضول"