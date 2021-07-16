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ظريف: الجماعات المسلحة التابعة للولايات المتحدة تخطط على أراضيها لاغتيال زعماء فنزويلا وهايتي

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ظريف: الجماعات المسلحة التابعة للولايات المتحدة تخطط على أراضيها لاغتيال زعماء فنزويلا وهايتي
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الجماعات المسلحة التابعة للولايات المتحدة تخطط على أراضيها لاغتيال زعماء فنزويلا وهايتي.

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وأضاف ظريف في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر": "إن الحكومة الأمريكية مشغولة بالتستر على هذه الأعمال الإجرامية من خلال اتهام الآخرين باتهامات طفولية ومثيرة للسخرية بعمليات خطف مزعومة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني موجها رسالة للولايات المتحدة: اهتموا بشأنكم الداخلي قبل إلقاء الاتهامات على الآخرين.

وفي أعقاب اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الأسبوع الماضي، كانت السلطات في هايتي أعلنت أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

وكان مويس قتل بالرصاص في منزله في السابع من الشهر الجاري على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا، واثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وفي ذات السياق، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والجيش الأمريكي بالتخطيط لاغتياله، متسائلا عما إذا كان نظيره الأمريكي جو بايدن قد أذن بذلك.

المصدر: RT

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