ظريف: الجماعات المسلحة التابعة للولايات المتحدة تخطط على أراضيها لاغتيال زعماء فنزويلا وهايتي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الجماعات المسلحة التابعة للولايات المتحدة تخطط على أراضيها لاغتيال زعماء فنزويلا وهايتي.

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وأضاف ظريف في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر": "إن الحكومة الأمريكية مشغولة بالتستر على هذه الأعمال الإجرامية من خلال اتهام الآخرين باتهامات طفولية ومثيرة للسخرية بعمليات خطف مزعومة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني موجها رسالة للولايات المتحدة: اهتموا بشأنكم الداخلي قبل إلقاء الاتهامات على الآخرين.

US-affiliated gunmen hatch plots on US soil to assassinate leaders in 🇻🇪 & 🇭🇹 while US government busily covers up its criminal ties by accusing others of a patently ridiculous, childishly conceived kidnapping operation.



Put your house in order before throwing bricks at others'. pic.twitter.com/gAqyuzs1pv — Javad Zarif (@JZarif) July 16, 2021

وفي أعقاب اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الأسبوع الماضي، كانت السلطات في هايتي أعلنت أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

وكان مويس قتل بالرصاص في منزله في السابع من الشهر الجاري على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا، واثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وفي ذات السياق، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والجيش الأمريكي بالتخطيط لاغتياله، متسائلا عما إذا كان نظيره الأمريكي جو بايدن قد أذن بذلك.

المصدر: RT