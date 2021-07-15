زاخاروفا: قرار المحكمة الدستورية الأوكرانية حول قانون اللغة يضرّ بالثقافة الأوكرانية

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار المحكمة الدستورية الأوكرانية حول قانون اللغة، يلحق الضرر بالثقافة الأوكرانية.

واعتبرت زاخاروفا قرار المحكمة "نوعا من محاربة الهوية الأوكرانية" تمارسها سلطات أوكرانيا نفسها.

ورجحت زاخاروفا أن المحكمة الدستورية الأوكرانية "لم تكن لديها نسخة من الدستور الأوكراني الذي يضمن التطور والاستخدام الحر وحماية اللغة الروسية وغيرها من لغات الأقليات في أوكرانيا".

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يذكر أن المحكمة الدستورية الأوكرانية أصدرت قرارا، يقضي بأن قانون اللغة الرسمية لا ينتهك حقوق الأقليات، وأن أي مساس باللغة الأوكرانية أو بصفتها القانونية لغة رسمية للدولة يهدد الأمن القومي.

وكان البرلمان الأوكراني قد صادق على قانون اللغة عام 2019، وهو ينص على أن اللغة الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة، ويلزم المسؤولين الحكوميين والعاملين بمختلف القطاعات بأن يستخدموا اللغة الأوكرانية في جميع النشاطات، إضافة إلى بث 90% من برامج التلفزيون وإجراء كافة الفعاليات الثقافية باللغة الرسمية.

وكانت روسيا قد انتقدت القانون الاوكراني، معتبرة إياه تمييزيا بالنسبة للناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا.

وحسب استطلاعات رأي أوكرانية، فإن حوالي نصف سكان البلاد يعتبرون اللغة الروسية اللغة الأم لهم.

المصدر: نوفوستي