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بيسكوف: موسكو لا تقول إن دعاة النازية يحكمون في أوكرانيا لكن نفوذهم الكبير هناك أمر لا شك فيه

أخبار روسيا

بيسكوف: موسكو لا تقول إن دعاة النازية يحكمون في أوكرانيا لكن نفوذهم الكبير هناك أمر لا شك فيه
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن يكون الرأي القائل إن أنصار الأفكار النازية والقوميين المتطرفين هم الذين يحكمون في أوكرانيا، موقفا رسميا لروسيا.

 

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وخلال موجز صحفي علق بيسكوف اليوم الاثنين على تصريحات الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف الذي قال إن دعاة الأفكار النازية من أنصار ستيبان بانديرا (زعيم "منظمة القوميين الأوكرانيين" التي تعاون أعضاؤها مع ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية) هم الذين يحكمون في أوكرانيا منذ الإطاحة بحكم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش هناك في العام 2014.

وأشار بيسكوف إلى أن هذا التقييم "ليس موقفا رسميا لموسكو"، مضيفا: "أن أنصار النازية وبانديرا محترمون في أوكرانيا أمر لا يختلف فيه اثنان. صحيح أن لهم وجود ونفوذ سياسي كبير جدا في الحياة الاجتماعية والسياسية الداخلية في أوكرانيا". أما تصريحات سولوفيوف فأكد المتحدث باسم الكرملين أن هذا الأخير "حر في الإدلاء بأي تصريحات، فهو ليس مسؤولا رسميا بل هو صحفي يجس نبض فكر باحثين العلوم السياسية والخبراء. ومن حقه أن يصدر الأحكام التي يجدها مناسبة".

المصدر: "نوفوستي"

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