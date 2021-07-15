فيديو.. مروحية عسكرية أمريكية تنشق السرب وتهبط في أحد شوارع العاصمة الرومانية
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هبطت طائرة مروحية من طراز بلاك هوك تابعة للقوات الجوية الأمريكية اضطراريا مباشرة على طريق مزدحم في العاصمة الرومانية بوخارست.
وكانت المروحية الأمريكية ضمن سرب جوي في طلعة استعراضية قبيل الاحتفال بيوم الطيران الروماني يوم 20 يوليو.
وأفاد شهود عيان بأن المروحية العسكرية الأمريكية بدأت تهوي فجأة، وحلقت على ارتفاع منخفض، محطمة مصباحين عموميين، قبل أن تهبط على طريق عام.
ولم يكشف عن سبب الهبوط الاضطراري، كما لم يتم التبليغ عن متضررين.
المصدر: RT