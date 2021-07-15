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بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.. أردوغان يقيل رئيس جامعة البوسفور

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بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.. أردوغان يقيل رئيس جامعة البوسفور
Reuters MURAD SEZER
احتجاجات أمام جامعة جامعة بوغازيتشي، اسطنبول، 30 أبريل 2021
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قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة مليح بولو من منصب رئيس جامعة كبرى في اسطنبول، وكان تعيينه في المنصب قد فجر احتجاجات لعدة شهور وتسبب في اعتقال المئات.

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وأعلن مرسوم جمهوري نشر في الجريدة الرسمية اليوم الخميس القرار، لكنه لم يقدم سببا للخطوة أو أي تفاصيل أخرى.

وأثار تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق عن حزب العدالة والتنمية، رئيسا لجامعة بوغازيتشي "البوسفور" انتقادات بوصفه خطوة غير ديمقراطية وامتدت احتجاجات اندلعت بسبب القرار في أوائل يناير إلى مدن أخرى.

وكان موقع "تركيا الآن" ذكر بأن أساتذة جامعة بوغازيتشي، نفذوا أكثر من 150 وقفة احتجاجية، حيث أداروا ظهورهم، لمبنى عميد الجامعة، الذي عينه الرئيس التركي وصيا على الجامعة رغم رفض الطلاب والأساتذة.

المصدر: رويترز + تركيا الآن 

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