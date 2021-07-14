إثيوبيا.. حكومة أمهرة تعلن عن شن هجوم جديد ضد متمردي تغراي

أعلنت حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية اليوم الأربعاء عن شنها هجوما عسكريا جديدا ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من إقليم تغراي المجاور.

وصرح مدير مكتب الاتصالات التابع لحكومة أمهرة، غيزاتشيو مولونيه، للصحفيين بأن السلطات المحلية تتخذ "إجراءات حاسمة" لتقليص المخاطر التي يواجهها سكانها، مضيفا أن قوات الولاية تلقت اليوم توجيهات بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وحمل المسؤول "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" المتمردة المسؤولية عن التدخل في أراضي أمهرة وقتل مدنيين أبرياء ومخالفة القانون الدولي، مشددا على أن "صبر الحكومة المحلية استنزف" وهي "ستعمل على وضع حد لهذه الممارسات".

ودعا مولونيه المواطنين إلى دعم هذه الحملة العسكرية الجديدة والانضمام إليها، واصفا إياها بأنها "حملة من أجل إنقاذ شعب أمهرة".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حزب حركة أمهرة الوطنية عن اتخاذه استعدادات سريعة لحشد المقاتلين الموالين له عند جبهات القتال مع "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" التي استعادت السيطرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على معظم أراضي الإقليم المضطرب منها مركزه مدينة مقلي.

وتعهدت "الجبهة" المتمردة باستعادة معظم أراضي الإقليم، منها غرب تغراي الخاضع لسيطرة قوات ولاية أمهرة.

وتهدد هذه التطورات باندلاع جولة جديدة من الصراع بين أكبر مجموعتين عرقيتين في إثيوبيا ودفع موجة جديدة من اللاجئين إلى الدول المجاورة.

المصدر: "وكالة الأنباء الإماراتية" + "رويترز"