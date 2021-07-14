السيطرة على حريق في مستودع بمحطة "أمير كبير" للبتروكيماويات جنوب إيران (فيديو)

نجح رجال الإطفاء في إخماد حريق نشب في مستودع بمحطة "أمير كبير" للبتروكيماويات في ميناء ماهشهر جنوب إيران.

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وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأنه تم احتواء الحريق في مستودع مجمع "أمير كبير" للبتروكيماويات من قبل رجال الإطفاء.

وبحسب العلاقات العامة لمجمع "أمير كبير" للبتروكيمياويات فإن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية تذكر.

وكان محافظ مدينة ماهشهر قال: "حريق جزئي اشتعل في مستودع المواد الكيماوية بالمحطة، ورجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، لم تتضح لنا بعد أسباب الحادثة".

المصدر: RT + "فارس"