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طهران تكشف عن تفاصيل تتعلق بانفجار "حديقة ملت"

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طهران تكشف عن تفاصيل تتعلق بانفجار
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علق المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على حادثة الانفجار في "حديقة ملت" بشمال العاصمة طهران، التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وقال ربيعي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "الانفجار في حديقة ملت ناجم عن إشعال مزيج من مادتي البنزين والغازوئيل داخل حفرة"، منوها بأن الحادثة تسببت بحريق جزئي في الحديقة والتحقيقات لا تزال جارية.

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وأضاف المتحدث الانفجار قبل أيام في حديقة "ملت" تم فيه استخدام مزيج من البنزين و الغازوئيل.

ولفت المتحدث إلى أن حادثة حديقة ملت ليست أمنية أو عملا تخريبيا، ولا تشبه العمليات التخريبية الأخيرة في إيران.

المصدر: RT



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