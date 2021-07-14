"طالبان" تعلن سيطرتها على مقر قيادة الأمن في قندهار وغني يتعهد بـ"كسر عمودها الفقري" خلال 3 أشهر

على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها في أنحاء متفرقة من أفغانستان، أعلنت حكومة كابل أنها أطلقت نحو 100 عملية جديدة ضد الحركة خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوات الأمن الأفغانية، أجمل عمر شنواري، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بأن كابل أطلقت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 98 عملية جديدة في 25 من أصل ولايات البلاد الـ34، مشيرا إلى وجود قيادات لـ"طالبان" بين الخسائر التي تكبدتها الحركة جراء هذه العمليات الجديدة.

The Afghan security forces have launched 98 operations in the past three days in 25 provinces of the country, Shenwari said, adding that Taliban “commanders are among the casualties from these operations.” #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) July 14, 2021

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية صباح اليوم أن قواتها قتلت 191 مسلحا لـ"طالبان" وأصابت 154 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملياتها في ولايات بكتيا وغزني وقندهار وهرات وفراه وهلمند ونيمروز وتخار.

191 #Taliban terrorists were killed and 154 were wounded as a result of #ANDSF operations in Paktia, Ghazni, Khost, Kandahar, Herat, Farah, Helmand, Nimruz, and Takhar provinces during the last 24 hours.

Also, 14 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/U1wQHAO8E9 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 14, 2021

في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة إلى ولاية بلخ بشمال البلاد، بـ"كسر العمود الفقري لطالبان" واستعادة كافة المناطق التي سقطت في قبضة الحركة قريبا.

ووعد غني بأن الوضع الأمني في البلاد سيتحسن بشكل ملحوظ في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك على خلفية تواصل المواجهات بين قوات الحكومة و"طالبان" في معظم مناطق شمال البلاد.

في غضون ذلك، أعلنت "طالبان" عن تحقيقها مكاسب ميدانية جديدة في قندهار تتمثل بسيطرة مسلحيها على مقر القيادة الأمنية في الولاية ومركز مديرية سبين بولدك، واستيلائهم على الكثير من الذخيرة والعتاد.

#خبر#عاجل سقوط مركز القيادة الأمنية ومركز مديرية سبين بولدك في أيدي المجاهدين بولاية #قندهارpic.twitter.com/eW0k6G9ndP — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) July 14, 2021

المصدر: RT + "طلوع نيوز"