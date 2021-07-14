توسع جديد لـ"طالبان" في أفغانستان

قال مقاتلو حركة "طالبان" اليوم الأربعاء إنهم سيطروا على معبر تجاري مهم يربط جنوب أفغانستان بباكستان.

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وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الحكومة الأفغانية لتأكيد سقوط بلدة بيد طالبان في مقاطعة سبين بولداك بولاية قندهار الواقع بجوار خط دوراند الحدودي مع باكستان.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" في بيان "استولى المجاهدون على بلدة حدودية مهمة تسمى ويش في قندهار".

وأضاف: "بذلك يكون الطريق الرئيسي بين سبين بولداك وشامان ونقطة جمارك قندهار تحت سيطرة المجاهدين".

وتظهر بيانات الحكومة الأفغانية أن نحو 900 شاحنة تعبر يوميا الحدود التي تربط أفغانستان بباكستان وإيران ودول آسيا الوسطى.

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني، بابار افتخار، أعلن أنه تم تعزيز حدود بلاده مع أفغانستان وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية والتوتر المتصاعد الذي تشهده أفغانستان، وفي نفس السياق صرحت وزارة الداخلية الباكستانية بأنها اتخذت جملة من الإجراءات استعدادا لتدفق محتمل للاجئين من أفغانستان.

المصدر: رويترز