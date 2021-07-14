بولسونارو في المستشفى بعد معاناته من الحازوقة على مدى أسبوعين

نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأربعاء إلى المستشفى كي يخضع لفحوصات طبية، بسبب معاناته من الحازوقة على مدى أسبوعين على الأقل.

وأكدت الرئاسة البرازيلية أن بولسونارو وصل صباح اليوم إلى مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا بهدف تحديد سبب الحازوقة، مشيرة إلى أن الرئيس تلبية لنصيحة طبيبه سيخضع للرقابة خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة.

وذكرت الرئاسة أن بولسونارو في صحة جيدة، غير أن موقع G1 أفاد بأن الرئيس توجه إلى المستشفى بعد ان شهر صباح اليوم ألما مجهول السبب في البطن.

وألغى الرئيس البرازيلي الفعالية المقررة له صباح اليوم.

وأقر بولسونارو الخميس الماضي بأنه يعاني من الحازوقة على مدى أكثر من أسبوع ما يمنعه من التحدث بشكل مفصل خلال لقاءات رسمية، وأكد هذا الأمر مجددا خلال لقاء مع أنصاره أمس الثلاثاء.

وربط بولسونارو هذا المرض الغامض مع أدوية يتناولها بعد خضوعه لعملية خاصة بزرع الأسنان.

وخضع بولسونارو لعدة عمليات جراحية منذ تعرضه لهجوم بسكين أثناء تجمع انتخابي في سبتمبر 2018.

ومرض الفواق او الحازوقة عبارة عن انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز وهي العضلة الفاصلة بين الصدر ووالبطن وتلعب دورًا مهما في عملية التنفس.

المصدر: G1