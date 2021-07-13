مقتل 4 أشخاص على الأقل بسقوط رافعة في كندا

أفادت الشرطة الكندية، الثلاثاء، بمصرع 4 أشخاص في حادث سقوط رافعة كانت مثبتة بمبنى شاهق تحت الإنشاء في كيلونا بمقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقال مفتش الشرطة، آدم ماكلنتوش، خلال مؤتمر صحفي، إن الرافعة سقطت الاثنين عندما كان يجري تفكيكها وإن سقوطها أدى إلى مقتل 4 أشخاص وفقد شخص خامس يرجح مقتله أيضا.

وأضاف أن الحادث تسبب في إخلاء مبان مجاورة وإعلان حالة الطوارئ في كيلونا التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرقي فانكوفر.

وكان القتلى الأربعة يعملون في موقع الإنشاء وتوفي ثلاثة منهم في الحال بينما فارق الرابع الحياة في المستشفى متأثرا بجراحه.

وكان الشخص الخامس، الذي لم تتأكد وفاته حتى الآن، يعمل في مبنى مجاور ودفن تحت الأنقاض وترجح الشرطة انتشال جثته في وقت لاحق اليوم.

كما أسفر سقوط الرافعة عن إصابة شخصين آخرين غادرا المستشفى بعد تلقي العلاج.

ولا يزال موقع الحادث في طوق أمني حيث تعمل فرق الإنقاذ، وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب سقوط الرافعة.

المصدر: وكالات