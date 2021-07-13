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وزارة العدل الأمريكية: 4 إيرانيين متهمون بالتآمر لخطف صحفي

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وزارة العدل الأمريكية: 4 إيرانيين متهمون بالتآمر لخطف صحفي
Reuters
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قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة في نيويورك وجهت اتهامات لأربعة من مسؤولي المخابرات الإيرانية بتهمة المشاركة في مؤامرة خطف صحفي إضافة إلى الاحتيال المصرفي والتحويل الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة في بيان إن المحكمة وجهت لائحة اتهام للإيرانيين الأربعة بالتآمر لاختطاف صحفي من أصول إيرانية يقيم في نيويورك ومعارض للحكومة الإيرانية.

وقالت في البيان إن الأربعة هم من عملاء أو وكلاء الاستخبارات الإيرانية، وأحدهم مسؤول فيها.

وأضاف البيان أن أحد المتآمرين وهو مقيم في كاليفورنيا قدم خدمات مالية دعمت مؤامرة الاختطاف التي بدأت في يونيو 2020، وهو لذلك يواجه عقوبة بالسجن 80 عاما.

بينما يواجه الآخرون عقوبة السجن المؤبد.

المصدر: "رويترز"

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