عواصف صيفية تتسبب في أضرار واسعة في سويسرا وألمانيا

تسببت عواصف صيفية شديدة في أضرار واسعة النطاق وفيضانات في ألمانيا وسويسرا، حيث انهارت جزئيا حظيرة طائرات في مطار في بلدة ماغادينو الجنوبية بسويسرا.

وقالت الشرطة السويسرية إن عدة طائرات تعرضت لأضرار، لكن لم يصب أحد بأذى عندما انهار سقف حظيرة الطائرات، وسط هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الليل.

هذا وسقطت الأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديد في زيوريخ، مما تسبب في فوضى سفر بالنسبة للركاب، في حين حذرت السلطات من أن أنهارا عديدة في سويسرا قد تفيض.

وتم إغلاق بعض ممرات جبال الألب مؤقتا بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

أما في ألمانيا، فقد حذر مسؤولون من "عواصف شديدة" في منطقة إيفل جنوب غرب كولونيا، بسبب هطول الأمطار.

وقد أدى استمرار هطول الأمطار في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع منسوب الأنهار، ومن المتوقع أن يصل نهر الراين إلى أول مستوى مرتفع للمياه يومي الخميس أو الجمعة، ما أدى إلى فرض قيود على الشحن.

على جانب آخر رحب بعض مسؤولي الغابات في ألمانيا بالطقس الرطب، بعد ثلاثة فصول صيفية شديدة الجفاف على التوالي.

المصدر: AP