الشرطة الكولومبية: مقتل 3 كولومبيين ممن شاركوا في اغتيال رئيس هايتي

أعلنت الشرطة الكولومبية أن 3 مواطنين كولومبيين قتلوا في العملية الأمنية لسلطات هايتي بعد اغتيال رئيس الدولة جوفينيل مويز.

وكتب قائد الشرطة الكولومبية خورخيه لويس فارغاس على "تويتر"، يوم الاثنين، أن السلطات الكولومبية تمكنت أثناء التحقيق من التعرف على هويات 21 كولومبيا من فريق المسلحين الذي هاجم رئيس هايتي جوفينيل مويز.

وأضاف أن 18 كولومبيا تم إلقاء القبض عليهم في هايتي من قبل السلطات المحلية، والـ 3 الآخرون قتلوا في العملية الأمنية.

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وأشار قائد الشرطة إلى أن المحققين الكولومبيين تمكنوا من تحديد الصلات بين كولومبيين اثنين وشركة أمنية خاصة في مدينة ميامي الأمريكية، وكذلك صلاتهما بالأمريكي من أصل هايتي الذي تم القبض عليه.

يذكر أن رئيس هايتي جوفينيل مويز قتل في هجوم مسلحين على مقره يوم 7 يوليو الجاري. وأعلنت سلطات هايتي أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"