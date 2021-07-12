إدارة الدواء الأمريكية تحذر من تأثير لقاح "جونسون آند جونسون" على المناعة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستصدر تحذيرا بشأن اضطراب المناعة الذاتية النادر الذي يصيب الأشخاص بعد تلقيهم لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لكورونا.

وقالت الصحيفة إن Guillain-Barre ، وهو اضطراب نادر في المناعة الذاتية يصيب الجهاز المناعي للأعصاب، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حوالي 100 حالة أولية لـ Guillain-Barre بين الأمريكيين الذين تلقوا لقاح "جونسون أند جونسون" المكون من جرعة واحدة.

وأوضحت أن هذه الحالات سجلت بعد حوالي أسبوعين من تلقي اللقاح وأثرت بشكل كبير على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

المصدر: "الإندبندنت"