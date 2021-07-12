 
مباشر

الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كورونا

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات مختلفة ضد كورونا
Reuters Dado Ruvic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtao

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد "كوفيد-19" التي تنتجها شركات مختلفة.

إقرأ المزيد
منظمة الصحة: الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا في العالم تتدهور
منظمة الصحة: الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا في العالم تتدهور

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".

وتابعت سواميناثان: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".

من جهة أخرى، شدد المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، على ضرورة ألا تقوم الدول الغنية بحجز جرعات معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا لسكانها المطعمين في الوقت الذي لم تحصل فيه دول كثيرة على أعداد كافية من الأمصال.

المصدر: "رويترز" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا