كوبا.. احتجاجات ضد الحكومة في مدن عديدة والرئيس يدعو أنصاره لمواجهة "الاستفزازات"

خرج الآلاف إلى شوارع كوبا من هافانا إلى سانتياغو يوم الأحد، مدفوعين بالأزمة التي تضرب البلاد منذ أشهر والقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا وما وصفوه بالإهمال الحكومي.

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وتحدث رئيس كوبا والحزب الشيوعي ميغيل دياز كانيل إلى الأمة، قائلا إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الاضطرابات، كما دعا أنصاره إلى مجابهة "الاستفزازات"، قائلا إن الموالين له مستعدون للدفاع عن الحكومة بأرواحهم.

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، إن "الرئيس ميغيل دياز كانيل في مدينة سان أنطونيو دي لوس بانوس مع شعب ثوري حشد ضد الحملة الإمبريالية وعملائها المأجورين"، مضيفا أن أحد مطالب أنصر الرئيس هو رفع الحصار الاقتصادي عن الجزيرة.

المصدر: وكالات