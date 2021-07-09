كوبا تقول إن فاعلية لقاحها الثاني "سوبيرانا 2" بلغت 91.2%

أعلنت شركة أدوية حكومية في كوبا أن فاعلية لقاح "سوبيرانا 2" الكوبي المضاد لفيروس كورونا بلغت 91.2% في المراحل المتقدمة من التجارب السريرية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه النسبة من الفاعلية تتحقق عند استخدام جرعتين من "سوبيرانا 2" مع جرعة من لقاح "سوبيرانا بلوس".

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ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوبا في الشهر الماضي أن لقاحها الآخر "عبد الله" حقق فاعلية نسبتها 92.28%.

وجاء الإعلان عن لسان شركة "بيو كوبا فارما" الحكومية للأدوية التي تشرف على معهد "فينلاي" الذي طور لقاح "سوبيرانا 2"، وكذلك مركز الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية الذي طور لقاح "عبد الله".

وبشكل عام قام العلماء الكوبيون بتطوير 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"