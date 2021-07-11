 
مباشر

فرنسا.. مجلس الدفاع الأعلى يجتمع غدا لمناقشة الوضع الوبائي

أخبار العالم

فرنسا.. مجلس الدفاع الأعلى يجتمع غدا لمناقشة الوضع الوبائي
Reuters SAM/SAA/
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt2y

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأحد، أن مجلس الدفاع الأعلى سيعقد اجتماعا في باريس غدا الاثنين لمناقشة الوضع الوبائي والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تفشي الوباء جراء متحور "دلتا".

إقرأ المزيد
موسكو: تصريحات فرنسا عن اللقاحات تمييزية وتحيي روح الفصل العنصري النازي
موسكو: تصريحات فرنسا عن اللقاحات تمييزية وتحيي روح الفصل العنصري النازي

وجاء في بيان الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي مساء الاثنين خطابا يتناول فيه الوضع الوبائي والإجراءات المحتمل اتخاذها بناء على مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وكذا أهم خطط السلطة التنفيذية للشهور العشرة المتبقية من عهدة ماكرون.

وكانت مصادر إعلامية قالت إن من المتوقع أن يتطرق ماكرون لمسألة إجبارية تلقي عمال القطاع الصحي اللقاحات المضادة لكورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا