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الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية. وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

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ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز

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