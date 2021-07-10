أردوغان: تركيا لن تلتزم الصمت حيال الظلم الإسرائيلي في فلسطين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اسطنبول وبحثا العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن الرئيسين أردوغان وعباس بحثا تعزيز العلاقات التركية الفلسطينية إلى جانب التطورات الإقليمية.

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وأكد أردوغان أن تركيا لن تلتزم الصمت حيال الظلم الإسرائيلي في فلسطين، وأنه من غير الممكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة طالما استمرت سياسات الاحتلال وضم الأراضي.

وأعرب الرئيس أردوغان عن امتنانه لمسار العلاقات الإيجابية مع فلسطين على كافة الصعد.

وانتهى اللقاء الموسع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفلسطيني محمود عباس، على مستوى الوفود في اسطنبول.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيسين عقدا لقاء ثنائيا في قصر وحيد الدين بإسطنبول، استغرق ساعة و15 دقيقة، ثم عقدا اجتماعا على مستوى الوفود، استغرق ساعة و10 دقائق.

المصدر: وكالات