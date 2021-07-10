انتهاء اللقاء الموسع بين أردوغان وعباس بإسطنبول

انتهى اللقاء الموسع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفلسطيني محمود عباس، على مستوى الوفود في إسطنبول.

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وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم السبت، بأن الرئيسين عقدا لقاء ثنائيا في قصر وحيد الدين بإسطنبول، استغرق ساعة و15 دقيقة، ثم عقدا اجتماعا على مستوى الوفود، استغرق ساعة و10 دقائق.

وضم الوفد التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ووصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في زيارة إلى تركيا، منذ أمس الجمعة، ستستمر 3 أيام، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس عباس سيبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية بين الدولتين من كافة النواحي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا وفلسطين.

المصدر: "الأناضول"