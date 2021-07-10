الرئيس الإيراني: تدهور الوضع الوبائي في البلاد مقارنة مع الأسابيع الماضية

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مجددا ضرورة التمسك بالتعليمات الصحية بصرامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن هناك إمكانية لتطعيم 500 ألف مواطن يوميا.

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وأشار روحاني في كلمة ألقاها أثناء جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، إلى أن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد شهدت انتشارا للطفرة الهندية من فيروس كورونا عبر الحدود، موضحا أن الجهات المعنية حاولت تطويق الفيروس في هذه المناطق، غير أنه تسلل إلى محافظات أخرى في البلاد، الأمر الذي أسفر عن تدهور الوضع الوبائي مقارنة مع الأسابيع الماضية.

من جهة ثانية أكد روحاني أن الأجهزة المختصة تدرس وضع الترتيبات اللازمة لفتح المدارس في العام الدراسي القادم، مشيرا إلى أن إغلاق المدارس والتعليم عبر الإنترنيت لن يغني عن المعلم. ودقق أنه يترك آثارا سلبية على التلاميذ من الناحية النفسية والروحية والنشاط البدني والعادات الغذائية ومواعيد النوم وغير ذلك ومن هنا يجري اتخاذ ترتيبات جديدة لإعادة فتح المدارس كما كانت.

المصدر: إرنا