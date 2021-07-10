مقتل 4 عناصر شرطة في اشتباكات مع "طالبان" جنوب أفغانستان

أسفرت اشتباكات مسلحة بين الشرطة الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، في ولاية هلمند بجنوب البلاد عن مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت قناة "1TV News" نقلا عن مصادر محلية أن 4 من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب اثنان آخران نتيجة اشتباك مع مسلحي طالبان في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

ووقع الاشتباك في مدينة لشكر كاه عاصمة الولاية.

وأعلنت حركة "طالبان" في وقت سابق أنها تمكنت من توسيع سيطرتها وزادت من نفوذها على الأرض في أفغانستان وسيطرت على عدد من المعابر الحدودية مع دول الجوار، مثل إيران وطاجيكستان.

المصدر: نوفوستي