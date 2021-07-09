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الأمم المتحدة قلقة إزاء سيطرة "طالبان" على معابر حدودية في أفغانستان

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الأمم المتحدة قلقة إزاء سيطرة
Reuters Shamil Zhumatov
حارس طاجيكي على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان (صورة من الأرشيف)
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في أفغانستان على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على معابر حدودية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة: "نشعر بقلق متزايد إزاء الأوضاع العسكرية على الأرض واستمرار القتال".

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وأضاف: "من الضروري أن تضاعف جميع الأطراف الأفغانية الجهود للتوصل إلى اتفاق".

وجاء ذلك تعليقا على سيطرة حركة "طالبان" على معابر على حدود أفغانستان مع طاجيكستان في الشمال وإيران في الغرب.

المصدر: "تاس"

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