الأمم المتحدة قلقة إزاء سيطرة "طالبان" على معابر حدودية في أفغانستان
Reuters Shamil Zhumatov
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في أفغانستان على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على معابر حدودية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة: "نشعر بقلق متزايد إزاء الأوضاع العسكرية على الأرض واستمرار القتال".
وأضاف: "من الضروري أن تضاعف جميع الأطراف الأفغانية الجهود للتوصل إلى اتفاق".
وجاء ذلك تعليقا على سيطرة حركة "طالبان" على معابر على حدود أفغانستان مع طاجيكستان في الشمال وإيران في الغرب.
المصدر: "تاس"