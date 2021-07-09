الأمم المتحدة قلقة إزاء سيطرة "طالبان" على معابر حدودية في أفغانستان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الوضع في أفغانستان على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على معابر حدودية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة: "نشعر بقلق متزايد إزاء الأوضاع العسكرية على الأرض واستمرار القتال".

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وأضاف: "من الضروري أن تضاعف جميع الأطراف الأفغانية الجهود للتوصل إلى اتفاق".

وجاء ذلك تعليقا على سيطرة حركة "طالبان" على معابر على حدود أفغانستان مع طاجيكستان في الشمال وإيران في الغرب.

المصدر: "تاس"