صحيفة عبرية: تعطل حافلة وزير إسرائيلي سابق عند حدود إيران

أفادت صحيفة Jewish Press الأمريكية العبرية بأن الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا وجد نفسه محاصرا لعدة ساعات في منطقة أذربيجانية مليئة بالألغام عند حدود إيران نتيجة لتعطل حافلته.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة أن الحادث حصل الأربعاء الماضي خلال جولة السياسي الإسرائيلي الدرزي المنتمي إلى حزب "الليكود" الذي كان يتولى حقيبة وزير الاتصالات في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إلى إحدى المناطق الأذربيجانية عند حدود إيران التي استعادت حكومة باكو السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أرمينيا حول إقليم قره باغ.

وذكرت الصحيفة أن الوزير الإسرائيلي السابق ومراسلا لها وجدا نفسيهما، نتيجة تعطل حافلتهما على طريق غير ممهد، محاصرين في المنطقة التي يعرف أنها مليئة بآلاف الألغام التي خلفتها القوات الأرمنية لدى انسحابها منها، وبعد عدة ساعات تم إنقاذهما من قبل الحكومة والعسكريين الأذربيجانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرا خلال هذه الجولة صرح لها بأن ما شاهده في قره باغ يعيد إلى أذهانه أحداث حرب لبنان عام 1982، ودعا حكومة إسرائيل إلى اعتماد أسلوب بناء الكيبوتسات في المناطق التي استعادة السيطرة عليها.

كما دعا الوزير السابق خلال الرحلة إلى أن تشارك إسرائيل مع أذربيجان خبراتها في مجال إزالة الألغام.

المصدر: Jewish Press