طالبان تعد بعدم ملاحقة الموظفين المحليين المتعاونين مع قوات الناتو

أعلن المتحدث باسم وفد المكتب السياسي لحركة طالبان في موسكو، سهيل شاهين، أن الحركة لا تنوي ملاحقة المترجمين الأفغان الذي كانوا يتعاونون مع الولايات المتحدة.

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وقال شاهين في مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الجمعة: "نضمن أنه سيكون بإمكانهم (المترجمين) التواجد في أفغانستان والعيش حياة طبيعية، لن يلحق أي ضرر بهم".

وتشهد أفغانستان حاليا مواجهة بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي تسيطر على مناطق ريفية واسعة وشنت مؤخرا هجوما على مدن كبيرة. ويأتي ذلك على خلفية انسحات القوات الأمريكية من هذا البلد، الأمر الذي وصفه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه اعتراف بفشل أمريكا في أفغانستان.

وكانت بعض الدول مثل ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة قد سحبت من أفغانستان المترجمين المحليين الذين كانوا يتعاونون مع قواتها خلال وجهودها في هذا البلد، خوفا من انتقام طالبان منهم.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق من اليوم الجمعة بأن حركة طالبان سيطرت على معابر حدودية مع إيران وتركمانستان، وذلك إضافة إلى المعابر الحدودية الأخرى التي سيطرت عليها سابقا.

من جهته قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن قلق الدول المجاورة لأفغانستان من أمن حدودها لا أساس له. كما توعد بأن المعابر مع الدول المجاورة لأفغانستان، التي سيطرت عليه الحركة، ستعمل بشكل عادي.

المصدر: نوفوستي