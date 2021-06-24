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نائب: واشنطن ستجلي 50 ألفا من المترجمين الأفغان وعائلاتهم ودول خليجية ستستقبلهم

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نائب: واشنطن ستجلي 50 ألفا من المترجمين الأفغان وعائلاتهم ودول خليجية ستستقبلهم
Reuters LJ/da/TP
جندي أمريكي مع مترجم أفغاني
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أفاد النائب الجمهوري الأمريكي مايك ماكول، اليوم الخميس، بأن إجلاء الولايات المتحدة لمترجمين أفغان سيشمل أفراد عائلاتهم، مؤكدا أن العدد الإجمالي لمن سيتم إجلاؤهم يصل إلى 50 ألفا.

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وأضاف في حديثه مع وكالة "رويترز" أن الدول التي سيتوجه إليها الأفراد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

وقال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن ستجلي مجموعة من المترجمين الفوريين والتحريريين الأفغان خارج البلاد قبل أن يكمل الجيش الأمريكي انسحابه حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات استخراج التأشيرات بأمان.

المصدر: "رويترز"

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