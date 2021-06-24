مسؤول: إدارة بايدن تستعد لإجلاء الأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة خلال الحرب

قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تكثف الاستعدادات لبدء نقل عشرات الآلاف من المترجمين الأفغان وغيرهم ممن عملوا مع القوات الأمريكية خلال الحرب إلى دول أخرى.

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وقال المسؤول إن وتيرة وضع الخطط تسارعت في الأيام الأخيرة لنقل هؤلاء الأفغان وعائلاتهم وهم الذين ساعدوا الأمريكيين خلال الحرب التي استمرت 20 عاما تقريبا إلى دول أخرى أو أراض أمريكية خلال النظر في طلباتهم.

وأضاف المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته أن البيت الأبيض بدأ أمس الأربعاء في إطلاع النواب على الخطوط العريضة لتلك الخطط.

ومع اقتراب رحيل القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي موعدا نهائيا في 11 سبتمبر المقبل عن أفغانستان، واجهت إدارة بايدن ضغوطا متزايدة من النواب والمحاربين القدامى وغيرهم لإجلاء آلاف الأفغان الذين عملوا كمترجمين أو الذين ساعدوا في العمليات العسكرية الأمريكية هناك في العقدين الماضيين.

وقال النائب الجمهوري، بيتر ميجير، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأسبوع الماضي: "لدينا التزام أخلاقي بحماية حلفائنا الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجلنا، ونحن نعمل منذ شهور لإشراك الإدارة والعمل على وضع خطة ".

وعلى الرغم من الدعم غير العادي من الحزبين في الكونغرس، لم تصرح الإدارة علنا بدعمها للإجلاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"