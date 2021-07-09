 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

تركيا تعلن "تحييد" 5 عناصر من "العمال الكردستاني" في شمال سوريا

أخبار العالم

تركيا تعلن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsj2

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع التركي: حيدنا خلال 6 سنوات أكثر من 18 ألف إرهابي
وزير الدفاع التركي: حيدنا خلال 6 سنوات أكثر من 18 ألف إرهابي

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في "تويتر" أن "القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين في منطقتي عملية نبع السلام وعملية درع الفرات شمالي سوريا".

وأشارت إلى أن تلك العناصر كانت "تخطط لتنفيذ هجمات في المنطقة"، بحسب البيان.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT+الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا