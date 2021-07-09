تركيا تعلن "تحييد" 5 عناصر من "العمال الكردستاني" في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

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وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في "تويتر" أن "القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين في منطقتي عملية نبع السلام وعملية درع الفرات شمالي سوريا".

وأشارت إلى أن تلك العناصر كانت "تخطط لتنفيذ هجمات في المنطقة"، بحسب البيان.

Teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmedi.



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB#TSKpic.twitter.com/e2PhcWsUtV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2021

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني" (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT+الأناضول