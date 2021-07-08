بايدن: "طالبان" وصلت إلى أقوى مستوى من الناحية العسكرية منذ 2001
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حركة "طالبان" الأفغانية وصلت في الوقت الحالي إلى أقوى مستوى لها عسكريا منذ عام 2001.
وأكد بايدن يوم الخميس، أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لن يرسل جيلا آخر من الأمريكيين إلى الحرب في أفغانستان.
وقال: "ننهي أطول حرب لأمريكا"، مؤكدا "أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده".
يتبع...