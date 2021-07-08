الأمم المتحدة: القضاء على 4 من قتلة رئيس هايتي والقبض على 6 آخرين

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون هايتي هيلين لا لايم أنه تم القضاء على 4 أشخاص من المشاركين في عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز، وأن 6 آخرين محتجزين لدى سلطات البلاد.

وقالت لا لايم في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في هايتي، يوم الخميس، إن لديها معلومات أيضا عن مجموعة من المجرمين المحتملين الذين تحاصرهم الشرطة في اثنين من المباني حاليا.

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وبشأن العواقب السياسية لاغتيال الرئيس جوفينيل مويز، قالت المبعوثة إن رئيس الوزراء كلود جوزيف سيبقى زعيما مؤقتا للدولة حتى إجراء انتخابات جديدة.

وأكدت أن "الأطراف السياسية يجب أن تترك خلافاتها وإيجاد طريق مشترك للمضي قدما وتجاوز هذه المرحلة الصعبة سلميا".

وأضافت أن كلود جوزيف أكد لها أن الانتخابات ستجري في هايتي في وقت لاحق من العام الجاري.

المصدر: وكالات