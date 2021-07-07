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إستونيا تعتزم طرد دبلوماسي روسي ردا على طرد قنصلها من بطرسبورغ

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إستونيا تعتزم طرد دبلوماسي روسي ردا على طرد قنصلها من بطرسبورغ
Reuters INTS KALNINS
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أعلنت الخارجية الإستونية أنها ستطرد دبلوماسيا روسيا ردا على طرد روسيا القنصل الإستوني في بطرسبورغ.

ونقلت وسائل إعلام إستونية عن المتحدثة باسم الخارجية الإستونية آري ليميك قولها، إنه "من المتبع في العلاقات الدولية الرد بالمثل على طرد الدبلوماسيين. وعادة لا تكشف تفاصيل طرد الدبلوماسيين".

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وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن عن توقيف القنصل الإستوني في بطرسبورغ مارت لياتيه بالجرم المشهود يوم أمس لدى تسلمه معلومات سرية من مواطن روسي.

وتم إعلان لياتيه شخصا غير مرغوب فيه في روسيا يوم الأربعاء، وعليه مغادرة أراضي البلاد في غضون 48 ساعة.

واعتبرت خارجية إستونيا توقيف الدبلوماسي "استفزازا" وقالت إنه "كان يؤدي مهام عمله العادية".

المصدر: إنترفاكس

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