بعد احتجازه في بطرسبورغ.. روسيا تعلن قنصل إستونيا شخصية غير مرغوب فيها

أعلنت روسيا أن قنصل إستونيا في سان بطرسبورغ الذي احتجز مؤخرا بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية شخصية غير مرغوب فيها، متهمة حكومة تالين بالوقاحة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها أن وزارتها استدعت اليوم الأربعاء القائمة بأعمال إستونيا لدى موسكو، أولا أويبو، على خلفية احتجاز هيئة الأمن الفدرالية الروسية مؤخرا القنصل مارك لياتي أثناء محاولته تسلم بيانات سرية من مواطن روسي.

وشددت زاخاروفا على أن الجانب الروسي قدم احتجاجا حازما بخصوص أنشطة لياتي التي لا تتماشى مع وضعه الدبلوماسي، مؤكدة أن موسكو تعلن القنصل الإستوني شخصية غير مرغوب فيها وتطالبه بمغادرة أراضي البلاد في غضون 48 ساعة.

كما انتقدت المتحدثة بشدة بيانا ذكرت فيه وزارة خارجية إستونيا أن احتجاز لياتي يمثل "خطوة استفزازية وغير قانونية" وأن الاتهامات الموجهة إليه من قبل السلطات الروسية باطلة.

وقالت زاخاروفا إن الجانب الروسي أشار إلى أن مثل هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الحقيقة غير مقبولة إطلاقا،

وتابعت: "أكدنا أننا نعتبر موقف تالين وقحا، خاصة وأن هناك أدلة دامغة على ممارسة أنشطة غير قانونية من قبل هذا "الدبلوماسي" الإستوني الذي احتجز، كما هو معروف، متلبسا لدى تسلمه بيانات سرية من مواطن روسي".

المصدر: RT